Nabil Kaled morto sui Bastioni a Verona | Vicenda simbolo di un sistema fallimentare che lascia sole le persone uscite dal carcere

Notizia in breve

Un uomo è morto sui Bastioni a Verona, dopo aver aiutato un altro in difficoltà. La vittima, un ex detenuto, aveva problemi di mobilità a causa di un’infezione alla gamba. Nonostante fosse su sedia a rotelle, si è avvicinato a un altro uomo con dolore al ginocchio e gli ha offerto il suo farmaco, il Brufen. La vicenda viene interpretata come simbolo di un sistema che lascia soli i soggetti usciti dal carcere.