Un giovane di 21 anni è stato arrestato ieri sera ai Bastioni di Verona. Durante un controllo, ha fornito un nome falso e cercato di evitare verifiche più approfondite. La polizia ha poi scoperto che l’uomo aveva un ordine di carcerazione pendente. Dopo avergli notificato l’arresto, è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti. Le autorità stanno indagando sui dettagli che gli hanno permesso di nascondere la sua identità.

? Domande chiave Come ha fatto il giovane a nascondere la sua vera identità?. Cosa ha scoperto la polizia dopo il primo controllo ai Bastioni?. Perché la Corte d'Appello aveva emesso l'ordine di carcerazione?. Quali sono le conseguenze legali per il falso nome dichiarato?.? In Breve Ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia il 5 maggio scorso.. Aggravamento del precedente divieto di dimora in tutto il comune di Verona.. Trasferimento del ventunenne presso il carcere di Montorio dopo il controllo ai Bastioni.. Ieri pomeriggio, 8 maggio, la polizia ha arrestato un giovane straniero di 21 anni nei pressi dei Bastioni di Circonvallazione Oriani dopo un controllo che ha rivelato un falso nome.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, 21enne arrestato ai Bastioni: falso nome e ordine di carcerazione

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