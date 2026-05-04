Dopo la partita tra Juventus e Verona, terminata con un pareggio di 1-1, Sean Sogliano ha commentato pubblicamente la questione delle proteste in campo e delle immagini che vengono trasmesse. La sua dichiarazione si è concentrata sulla richiesta di filmare le panchine e di monitorare l’uso del VAR, evidenziando come queste pratiche possano influenzare le decisioni degli arbitri. L’allenatore è stato espulso al 95° minuto per aver protestato contro la panchina della Juventus.

“Filmate le panchine e altro che Var “. Sean Sogliano l’ha detto sabato sera dopo Juve-Verona 1-1, espulso al 95? per aver protestato contro la panchina della Juventus. La frase è rimbalzata sui social, è stata trattata come una polemica da post-partita, archiviata nella categoria degli sfoghi. Ma Sogliano non stava sfogandosi. Stava provando a dire qualcosa di più preciso. Proviamo a capire cosa. Cosa intende Sogliano quando dice “filmate le panchine”. Il Var filma il campo. Riprende i contrasti, i fuorigioco, i falli in area. Ma non filma le panchine. Non riprende quello che succede tra la linea laterale e la quarta fila di seggiolini: le proteste continue verso l’arbitro, le pressioni a voce, i commenti sui giocatori avversari, il lavoro di logoramento che dura novanta minuti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cosa c’è dietro il “filmate le panchine” di Sogliano dopo Juve-Verona: il sistema delle proteste che condizionano gli arbitri

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