Voci indicano che Musah e Ricci potrebbero lasciare il Milan. Secondo fonti, l’allenatore non sarebbe soddisfatto di alcuni giocatori e potrebbe decidere di farli partire. Nel frattempo, il mercato in entrata è già attivo con gli acquisti di due nuovi giocatori per un totale di 100 milioni di euro. La rosa si prepara a rinnovarsi prima della prossima stagione.

Il futuro del Milan comincia a delinearsi. Il mercato si è già mosso in entrata, con gli acquisti di Mario Gila e Gonçalo Ramos per 100 milioni complessivi che hanno scaldato la piazza. Il Milan è intervenuto nei due reparti che necessitavano di riparazioni urgenti, ottemperando alle necessità espresse da Amorim, sempre più alla guida del mercato dei rossoneri. Il suo ruolo, com'è ormai noto, va ben oltre quello di semplice allenatore: Cardinale ha costruito intorno al portoghese un comitato addetto al mercato, composto da uomini fidati, che si basa e si dovrà basare anche e soprattuto sulle indicazioni impartite dall'ex allenatore dello United. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Musah e Ricci in uscita? Pellegatti: "Voci dicono che Amorim non sia soddisfatto"

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