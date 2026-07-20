Il Milan sta aspettando l’arrivo di Karetsas, mentre Ricci è in uscita. La settimana è cruciale per il mercato dei rossoneri, che continuano a cercare nuovi profili per rinforzare la rosa. Nel frattempo, Ossola ha sorpreso con alcuni dettagli riguardanti l’allenatore, Ruben Amorim. La società lavora per completare le operazioni di mercato e rafforzare la squadra prima della fine della sessione.

Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. promowebappLa rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: La settimana di Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Karetsas aspetta il Diavolo. Ricci in uscita. Ossola sorprende Amorim: i dettagli

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