Il Leeds sta cercando di ingaggiare Musah, secondo quanto riferito. La dirigenza del Milan sta valutando diverse opzioni per alcuni calciatori che potrebbero essere esclusi dal nuovo progetto tecnico. La posizione di Amorim, nuovo allenatore, è stata resa nota, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui giocatori coinvolti. La società continua a lavorare su eventuali cessioni o modifiche alla rosa.

Il Diavolo continua a lavorare: la dirigenza rossonera, al momento, sta cercando delle possibili soluzioni per dei calciatori che potrebbero non far parte del nuovo progetto di Cardinale e Amorim. Alcuni calciatori, però, si trovano davanti a un bivio, visto che l'allenatore portoghese vorrebbe testare alcuni profili a Milanello prima di prendere le decisioni finali sul mercato. promowebapp Il Leeds su Musah: l'indiscrezione di Carlo Pellegatti. A parlare del mercato del Milan ci ha pensato anche il giornalista Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube: " Il Leeds cerca Musah, ma Musah è osservato speciale da Ruben Amorim che si augura di trovargli una collocazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: "Il Leeds cerca Musah". Svelata la posizione di Amorim

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