Muore trafitto da una trave mentre guida | l' assurda tragedia a Lucca

Un pensionato di 70 anni è morto lunedì pomeriggio nelle campagne di Monsagrati, in provincia di Lucca, dopo essere stato trafitto da una trave mentre era alla guida di un veicolo. L’incidente si è verificato all’interno di una proprietà privata, provocando la morte dell’uomo sul colpo. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Tragedia nelle campagne di Monsagrati, in provincia di Lucca. Un pensionato di 70 anni, Giuseppe Allegrini, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì 20 luglio in un drammatico incidente avvenuto all’interno di una proprietà privata. Allegrini, residente a Monsagrati e molto conosciuto nella zona, era un ex operaio di un calzaturificio della Piana. Poco prima delle 19:06, l’uomo si trovava alla guida di un trattore lungo una stradina sterrata all’interno di un’azienda agricola di proprietà di un parente. Secondo una prima ricostruzione, era andato a prendere del fieno. Durante il tragitto non si sarebbe accorto che una sbarra metallica, posta a delimitare il passaggio, si stava richiudendo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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