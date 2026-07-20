Un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato trafitto da una trave in una frazione di Pescaglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno svolto un lungo intervento di rianimazione senza successo. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma si tratta di un episodio accidentale. Le autorità stanno indagando per accertare le cause dell’incidente.

Pescaglia (Lucca), 20 luglio 2026 – Tragedia a Monsagrati, frazione di Pescaglia. Un uomo di 65 anni è stato trafitto da una trave ed è morto nonostante ogni tentativo di rianimazione. Accade nel pomeriggio di lunedì. L’uomo era su un trattore quando è stato colpito dal manufatto che ha provocato una gravissima ferita. L’allarme è stato dato subito ed è intervenuta un’ambulanza infermieristica insieme ai vigili del fuoco e, in seguito, anche l’elicottero Pegaso. Si è lavorato a lungo per cercare di liberare l’uomo dalla trave e allo stesso tempo tentare di rianimarlo. Ma è stato vano e il personale sanitario non ha potuto far altro, dopo il lungo intervento, che constatare la morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore trafitto da una trave: lungo intervento di soccorso, poi il tragico epilogo

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