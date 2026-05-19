Una tragedia improvvisa ha colpito la città di Cittadella nella provincia di Padova, lasciando la comunità sconvolta. Un uomo è deceduto nel giorno del suo compleanno senza che siano ancora chiare le cause della morte. La notizia ha suscitato grande sorpresa tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La morte improvvisa ha lasciato senza parole amici e familiari, che ora attendono sviluppi sulla vicenda.

Una tragedia improvvisa e ancora avvolta nel mistero ha sconvolto la comunità di Cittadella, in provincia di Padova. Federico Benetello è morto a soli 34 anni proprio nel giorno del suo compleanno, lasciando sotto shock familiari, amici e conoscenti. Il giovane aveva trascorso la serata tra sabato 16 e domenica 17 maggio in modo apparentemente normale. Dopo una cena e qualche ora passata insieme agli amici, era rientrato a casa e si era coricato senza lamentare particolari problemi di salute. La drammatica scoperta è stata fatta domenica mattina dalla madre, Emanuela Michelin, che lo ha trovato ormai privo di vita nel letto della sua abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Federico muore così nel giorno del suo compleanno, una città intera sconvolta

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Federico Benetello muore a 34 anni nel giorno del compleanno, la mamma lo ha trovato nel letto

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