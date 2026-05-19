Federico muore così nel giorno del suo compleanno una città intera sconvolta
Una tragedia improvvisa ha colpito la città di Cittadella nella provincia di Padova, lasciando la comunità sconvolta. Un uomo è deceduto nel giorno del suo compleanno senza che siano ancora chiare le cause della morte. La notizia ha suscitato grande sorpresa tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La morte improvvisa ha lasciato senza parole amici e familiari, che ora attendono sviluppi sulla vicenda.
Una tragedia improvvisa e ancora avvolta nel mistero ha sconvolto la comunità di Cittadella, in provincia di Padova. Federico Benetello è morto a soli 34 anni proprio nel giorno del suo compleanno, lasciando sotto shock familiari, amici e conoscenti. Il giovane aveva trascorso la serata tra sabato 16 e domenica 17 maggio in modo apparentemente normale. Dopo una cena e qualche ora passata insieme agli amici, era rientrato a casa e si era coricato senza lamentare particolari problemi di salute. La drammatica scoperta è stata fatta domenica mattina dalla madre, Emanuela Michelin, che lo ha trovato ormai privo di vita nel letto della sua abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Federico Benetello muore a 34 anni nel giorno del compleanno, la mamma lo ha trovato nel letto
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