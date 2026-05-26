Telefonia mobile nuovo impianto a Lesignano de’ Bagni

È stato installato e attivato un nuovo impianto di telefonia mobile a Lesignano de’ Bagni, nell’Appennino parmense. L’intervento fa parte del progetto regionale “CellMon – Cellulari in montagna”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di migliorare la copertura nella zona montuosa.

Nuovo passo avanti per la copertura della telefonia mobile nell’Appennino parmense. È stato infatti installato e attivato nelle scorse settimane un nuovo impianto a Lesignano de’ Bagni, nell’ambito del progetto regionale “CellMon – Cellulari in montagna”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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