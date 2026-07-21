Durante l’assemblea di Futuro Nazionale a Roma, una delegazione della provincia apuana, vicina al partito del generale Vannacci, ha partecipato all’evento. La presenza è stata segnalata tra altri partecipanti all’incontro, che ha visto anche rappresentanti di diverse aree politiche. La discussione si è concentrata su temi legati alla mobilità urbana e alle politiche per la movida, senza specificare eventuali decisioni o dichiarazioni ufficiali.

C’era anche la delegazione apuana del partito del generale Roberto Vannacci, all’assemblea costituente di Futuro nazionale a Roma. Presenti l’attuale responsabile provinciale Mauro Rivieri, Andrea Serpa, referente del primo comitato della provincia, Stefania Giannini, Leonardo Radicchi e Nicola Angelotti referente di Fosdinovo (il gruppo nella foto). Mentre la prima assemblea nazionale costituente è servita a nominare i trenta membri dell’esecutivo e i cento membri del nazionale, a Carrara Serpa critica la scelta degli ‘street tutor’, sostenendo che "per risolvere il problema della sicurezza le azioni da intraprendere sono altre. L’amministrazione di Serena Arrighi non dà risposte concrete su molteplici aspetti, tant’è che l’insoddisfazione in città aumenta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Movida, no ai tutor della sindaca"

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