I tutor della notte sono stati presenti per la prima serata nel quartiere di Trastevere, offrendo supporto ai giovani durante la movida. Due cittadini si sono avvicinati al gazebo, chiedendo chi fossero e notando la presenza anche a Ponte Milvio. Uno dei presenti si presenta come barista, l’altro come cuoco. La loro richiesta di chiarimenti è stata rivolta agli operatori incaricati di vigilare e assistere durante le ore notturne.

«Scusate, ma chi siete? Abbiamo visto che state pure a Ponte Milvio.». Lei, Monna Lisa che di giorno fa la barista, e lui, Lorenzo che è cuoco, si avvicinano al gazebo dove i tutor della notte sono d’istanza a Trastevere, in un angolo poco illuminato della piazza davanti alla basilica di Santa Maria in Trastevere. Per i tre volontari della Protezione civile «appena smontati dal servizio antincendio» e inviati dal Campidoglio con garanzia di «rimborso spese, non uno stipendio» per provare a rendere la movida un po’ meno molesta, sono i primi due contatti nella serata del debutto del Piano notte. Un «buona la prima» — rigorosamente a favore di telecamere — che di sicuro poggia sull’atmosfera un po’ rarefatta del giovedì e sulla città che, nonostante i tanti turisti americani in giro, sembra un po’ meno piena del solito. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Movida, buona la prima dei tutor della notte: «Ragazzi, siamo dalla vostra parte»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Movida, la prima notte dei tutor fra Trastevere e piazza Bologna. A San Lorenzo ragazzo sfregiato dai teppistiDurante la prima notte di sorveglianza dei tutor tra Trastevere e piazza Bologna, due episodi di violenza sono stati segnalati.

Street tutor in azione per la buona movidaPolizia municipale e street tutor sono intervenuti per mantenere la calma durante le serate di movida.

Argomenti più discussi: Movida, buona la prima dei tutor della notte: Ragazzi, siamo dalla vostra parte; Olbia, Akra Market, Artigianato, musica e creatività: il centro storico ha l’anima green; Avellino, il capogruppo Pd: Buona la prima...nonostante la bagarre in aula.

Movida, buona la prima dei tutor della notte: Ragazzi, siamo dalla vostra parteMovida, la prima notte dei tutor fra Trastevere e piazza Bologna. A San Lorenzo ragazzo sfregiato: è giallo di Rinaldo Frignani San Lorenzo, ragazzi accerchiati e feriti a coltellate a piazza ... roma.corriere.it