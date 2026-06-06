Roma cerca i tutor della notte per vigilare i luoghi della movida della città

Notizia in breve

A Roma vengono introdotti i “tutor della notte”, gruppi di tre persone che, a partire dalle 22, sorveglieranno le zone della movida cittadina. Il loro compito sarà fornire assistenza e supporto ai presenti nelle aree frequentate di sera e notte. La misura mira a garantire maggiore sicurezza durante le ore di maggiore afflusso di persone, senza specificare ulteriori dettagli su come sarà organizzata o coordinata.