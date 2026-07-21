Motus | Ci ritiriamo dal Bitef in Serbia la libertà artistica è compromessa

Notizia in breve

Motus ha annunciato il ritiro dal Bitef, festival teatrale in Serbia, citando la compromissione della libertà artistica. La compagnia ha spiegato di non poter portare il proprio lavoro su un palco che rappresenta un conflitto più ampio riguardo alle politiche culturali e ai valori democratici. La decisione arriva dopo che l'organizzazione del festival ha limitato le possibilità di rappresentazione per alcune compagnie e artisti stranieri.