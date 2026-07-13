Hormuz gli Usa colpiscono l’Iran Teheran | ci ritiriamo dal memorandum – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro obiettivi in Iran nello Stretto di Hormuz, con il Comando centrale che ha annunciato di aver completato la terza serie di operazioni il 11 luglio. Questi attacchi sono stati effettuati in risposta a un attacco a una nave mercantile nella stessa area, con le forze iraniane ritenute responsabili. Dopo l’azione, Teheran ha comunicato il ritiro dal memorandum relativo alla sicurezza dello stretto.

Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran a Hormuz. Il Comando centrale (Centcom) Usa comunica di aver «completato questa settimana, l’ 11 luglio, una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz». Intanto i Guardiani della Rivoluzione Iraniana hanno fatto sapere di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale Irna cita diverse dichiarazioni rilasciate dalle Guardie, secondo le quali sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrein e basi aeree, tra cui Ali Al Salem in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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