Claudio Lotito cita un motto fascista nella sua prima conferenza alla Reggina e partono applausi
Durante la presentazione ufficiale del nuovo proprietario della Reggina, il presidente della Lazio ha pronunciato una frase contenente un motto associato al fascismo. La citazione ha provocato reazioni di applausi e risate tra i presenti nella sala stampa. Nessuna altra dichiarazione o commento è stato rilasciato in merito all’accaduto.
Durante la presentazione ufficiale di Claudio Lotito nuovo proprietario della Reggia, il presidente della Lazio si è lasciato andare ad una citazione, apparsa infelice: che ha suscitato però risate e applausi in sala stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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