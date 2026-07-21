motogp ufficiale quartararo alla honda per due anni

Bologna, 21 luglio 2026 - Fabio Quartararo e Honda, adesso è ufficiale: il campione del mondo 2021 correrà con i colori della casa giapponese nel biennio 2027-2028. Una delle operazioni più importanti degli ultimi anni sul mercato piloti diventa così realtà e promette di provare a cambiare gli equilibri del campionato proprio in coincidenza con l'arrivo del nuovo regolamento tecnico. La notizia era nell’aria da mesi, da oggi ha i crismi dell’ufficialità. Per Quartararo si chiude un capitolo lungo e ricco di emozioni con Yamaha, iniziato nel 2019 e che gli ha regalato il titolo mondiale nel 2021 e il secondo posto nel 2022 alle spalle di Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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FABIO QUARTARARO FICHA POR HONDA OFICIAL PARA 2027

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