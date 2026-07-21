MotoGp ufficiale Quartararo alla Honda per due anni
Fabio Quartararo correrà con la Honda nel 2027 e 2028. La notizia è stata confermata ufficialmente, dopo settimane di indiscrezioni. Il campione del mondo 2021 passa così alla casa giapponese, firmando un contratto di due anni. La sua scelta segna un cambio di squadra nel mondo della MotoGP, con il pilota che si prepara a gareggiare con i colori della Honda nelle prossime stagioni.
Bologna, 21 luglio 2026 - Fabio Quartararo e Honda, adesso è ufficiale: il campione del mondo 2021 correrà con i colori della casa giapponese nel biennio 2027-2028. Una delle operazioni più importanti degli ultimi anni sul mercato piloti diventa così realtà e promette di provare a cambiare gli equilibri del campionato proprio in coincidenza con l'arrivo del nuovo regolamento tecnico. La notizia era nell’aria da mesi, da oggi ha i crismi dell’ufficialità. Per Quartararo si chiude un capitolo lungo e ricco di emozioni con Yamaha, iniziato nel 2019 e che gli ha regalato il titolo mondiale nel 2021 e il secondo posto nel 2022 alle spalle di Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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FABIO QUARTARARO FICHA POR HONDA OFICIAL PARA 2027
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