La Honda ha annunciato oggi l’ingaggio di Fabio Quartararo con un contratto di due anni. Il pilota francese, di 27 anni, si unisce alla squadra ufficiale della casa giapponese. La notizia circolava da mesi, ma l’accordo non era stato ancora comunicato ufficialmente fino a questa data. Insieme a lui, la squadra ha confermato anche la presenza di David Alonso per la stagione 2027.

La Honda ha ufficializzato quest’oggi l’ingaggio di Fabio Quartararo, legatosi a HRC con un contratto biennale. Il matrimonio fra la Casa giapponese e il ventisettenne francese era dato per scontato da mesi, ma l’annuncio formale si è fatto attendere sino a oggi. El Diablo lascia dunque Yamaha dopo ben otto stagioni, cambiando parrocchia nipponica. Difatti, il transalpino aveva esordito in MotoGP proprio con la Casa di Iwata, laureandosi Campione del Mondo 2021. Contestualmente, Honda ha anche annunciato l’arrivo in top class di David Alonso. Questa promozione, per quanto probabile, non era invece ancora certa. L’azienda giapponese ha spazzato via qualsiasi dubbio, confermando che il ventenne ispano-colombiano correrà nella categoria regina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Honda ufficializza Fabio Quartararo e David Alonso per il 2027. Contratto di due anni per El Diablo

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