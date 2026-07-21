Fabio Quartararo ha firmato un contratto biennale con Honda, confermando il passaggio dalla Yamaha. La notizia circolava già da gennaio, ma oggi viene annunciata ufficialmente. Il pilota francese lascia così la squadra con cui ha gareggiato fino a ora, passando alla casa giapponese per le prossime due stagioni. La decisione segna un cambio di squadra per Quartararo, che in passato ha corso con Yamaha in diverse competizioni.

Se ne parlava già da gennaio, di un avvicinamento tra Fabio Quartararo e Honda, oggi arriva la conferma definitiva: il francese è pronto ad abbandonare la Yamaha. Un addio sofferto ma inevitabile, maturato al termine di 3 stagioni particolarmente deludenti, durante le quali la casa di Iwata non è riuscita a garantire al campione del mondo 2021 un pacchetto tecnico e sviluppi al passo con la Ducati e con i team europei. Quartararo vanta un rapporto pluriennale con l'attuale team: dal debutto nel 2019 con Petronas Yamaha Srt al subentro a Valentino Rossi nella scuderia ufficiale nel 2021. La casa costruttrice ha guidato il Diablo dagli esordi fino alla vittoria del titolo mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabio Quartararo cambia aria: l'accordo biennale con Honda diventa ufficiale

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(Fabio) Riguardo al post come parliamo dell'aspetto dei personaggi e al commento del moderatore fissato su quel post. reddit