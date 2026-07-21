moscati in lutto per la scomparsa del dottor silvestro volpe

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino annuncia la morte improvvisa del dottor Silvestro Volpe, direttore dell’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e del Dipartimento Onco-Ematologico. La sua scomparsa è stata comunicata senza dettagli sulle cause. La notizia ha suscitato grande dolore tra i colleghi e il personale sanitario. La direzione dell’ospedale ha espresso il cordoglio per la perdita del medico.

Tempo di lettura: 3 minuti L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino piange la scomparsa improvvisa del dottor Silvestro Volpe, direttore dell’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e del Dipartimento Onco-Ematologico. Una perdita che ha profondamente colpito l’intera comunità ospedaliera e il mondo sanitario irpino. La Direzione strategica, i colleghi e tutto il personale hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando il medico come un professionista di grande competenza, rigore e straordinaria umanità. Profonda commozione ha suscitato in tutta la comunità dell’Azienda ospedaliera l’improvvisa scomparsa di Silvestro Volpe, direttore dell’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e direttore del Dipartimento Onco-Ematologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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