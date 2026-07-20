Morto il dottor Silvestro Volpe primario di Immunoematologia | lutto all'ospedale di Avellino

Il dottor Silvestro Volpe, primario di Immunoematologia, è deceduto. La direzione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ha comunicato il lutto, esprimendo il suo cordoglio. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale dell'istituto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la struttura sanitaria.

In una nota, l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ha espresso il cordoglio per la morte del dottor Silvestro Volpe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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