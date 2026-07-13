L’attore neozelandese Sam Neill, noto per il ruolo del dottor Alan Grant in Jurassic Park, è morto all’età di 78 anni a Sydney. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del cinema internazionale. Neill, 78 anni, si è spento improvvisamente.

Il cinema internazionale perde una delle sue figure più carismatiche, eleganti e amate da intere generazioni di spettatori. Si è spento improvvisamente a Sydney, all’età di 78 anni, l’attore neozelandese Sam Neill. La dolorosa notizia è stata diffusa ufficialmente dalla famiglia tramite i canali social dell’artista, specificando che il decesso è avvenuto serenamente e circondato dall’affetto dei suoi cari. Nonostante l’attore avesse combattuto a lungo e con straordinario coraggio contro un grave tumore del sangue – rivelando proprio all’inizio di quest’anno di essere finalmente guarito e libero dalla malattia grazie ad alcune sperimentazioni cliniche – la scomparsa è stata descritta come improvvisa e inaspettata. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Lutto nel mondo del cinema, è morto Sam Neill l’indimenticabile dottor Alan Grant di Jurassic Park

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Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto

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