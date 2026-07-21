morto kevin keegan

L’ex calciatore, vincitore di due Palloni d’Oro, è deceduto a 75 anni. Durante la carriera, ha giocato principalmente con il Liverpool e l’Amburgo, ottenendo numerosi successi con entrambe le squadre. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa. La sua carriera è ricordata per i riconoscimenti individuali e i risultati ottenuti in campo.

Il Pallone d’Oro si è spento a 75 anni. L’ex giocatore del Liverpool non ce l’ha fatta: in carriera, oltre ai successi con i Reds e con l’Amburgo, ha vinto due Palloni d’Oro.. Un lutto enorme, all’indomani dell’ultimo atto di uno dei più importanti eventi calcistici globali.. Un’icona calcistica non solo inglese, ma internazionale, che nel corso della sua carriera non ha solo vinto con il Liverpool, ma è riuscito a inserire il suo nome nelle migliori pagine sportive di tutti i tempi.. Il calcio lo piange perché, con lui, va via anche un’epoca caratterizzata dai suoi goal e dai suoi due Palloni d’Oro consecutivi, che lo rendono, simbolicamente immortale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Kevin Keegan morto a 75 anni

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