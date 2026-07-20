È morto a 75 anni l’ex calciatore inglese Kevin Keegan per due volte Pallone d’oro

È deceduto a 75 anni l’ex calciatore e allenatore inglese, noto per aver vinto il Pallone d’oro nel 1978 e nel 1979.

È morto Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese noto tra le altre cose per aver vinto per due anni di seguito il Pallone d’oro (nel 1978 e 1979), il principale premio individuale assegnato a un calciatore. Aveva 75 anni e aveva da tempo un tumore molto aggressivo. Da calciatore giocava come attaccante, e si distinse soprattutto al Liverpool – con cui vinse il campionato inglese per tre volte e una Coppa dei Campioni (l’attuale Champions League) – e all’Amburgo. Ebbe anche una breve carriera da allenatore, e fu tra le altre cose commissario tecnico della Nazionale inglese tra il 1999 e il 2000. Una raccolta di immagini in difesa del... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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