È morto Kevin Keegan ex calciatore inglese due volte Pallone d’Oro

Kevin Keegan, ex calciatore inglese, è morto a 75 anni dopo una lunga malattia. Nel gennaio scorso aveva annunciato di avere un cancro al quarto stadio, che si era diffuso in altre parti del corpo. Keegan, due volte vincitore del Pallone d’Oro, aveva anche conquistato la Coppa dei Campioni con il Liverpool nel 1977. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Addio a Kevin Keegan. Morto dopo una lunga malattia a 75 anni l'ex attaccante inglese, due volte Pallone d'Oro, vincitore della Coppa dei Campioni con il Liverpool nel ‘77, che lo scorso gennaio aveva annunciato di avere un cancro al quarto stadio, la malattia si è diffusa in altre parti del corpo. A dare notizia la famiglia in una nota. Leggenda del Liverpool Il nome di Keegan è sempre stato legato a quello del Liverpool, è considerato tra i migliori dieci giocatori della storia dei Reds. Da giocatore ha vinto tutto ad Anfield, ma improvvisamente, nel ‘77 decise unilateralmente di abbandonare il club dopo 323 partite e 100 gol segnati, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni, lasciò per andare all’Amburgo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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