Un uomo è morto in bicicletta durante una vacanza. Era il titolare di un’azienda legata a Luana D’Orazio, la giovane operaia deceduta nel 2021. La madre della vittima ha espresso shock e dolore dopo aver appreso la notizia. La donna ha commentato l’accaduto, sottolineando l’impossibilità di accettare la perdita e il desiderio che nessuno muoia mai. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso o sull’identità della persona coinvolta.

"Lotto per la vita, perché nessuno muoia mai, perché è giusto così. Quando ho saputo quello che è successo sono rimasta sconvolta. È terribile". E’ una reazione di incredulità mista a un sincero dispiacere quella di Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, la giovane operaia morta il 3 maggio 2021 stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando. La donna è rimasta impietrita di fronte alla notizia del tragico incidente in bicicletta costato la vita a Daniele Faggi, 67 anni di Montemurlo, titolare insieme alla moglie Luana Coppini di quella fabbrica nella quale sua figlia, mamma di un bimbo che all’epoca aveva solo 5 anni, è morta perché al suo macchinario erano stati tolti tutti i dispositivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in bici in vacanza. Era il titolare di Luana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Muore in bici in vacanza Daniele Faggi: fu coinvolto nel processo per Luana DOrazio

Notizie e thread social correlati

Luana D'Orazio, morto il titolare della ditta in cui la 22 enne perse la vita: Daniele Faggi travolto in bici da un'auto, era in vacanza in VersiliaIl titolare della ditta coinvolta nell’incidente in cui una giovane donna ha perso la vita è morto.

Massarosa, morto in bici travolto da auto: la vittima era il titolare di Luana D’OrazioUn uomo è morto ieri a Massarosa, investito da un’auto mentre pedalava lungo via di Montramito.

Temi più discussi: Travolto da bici di Paolo Belli, pedone muore dopo un giorno di agonia; Morto in bici in vacanza. Era il titolare di Luana; Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio; Tedesca muore in bici dopo il matrimonio sulle Dolomiti.

?Morto travolto da un’automobilista, mentre era in sella ad una bicicletta. Daniele Faggi era il titolare dell’azienda di Prato in cui cinque anni fa perse la vita la 22enne Luana D’Orazio, stritolata dall’ingranaggio di un orditoio. @TgrRaiToscana rainews.it/tgr/t x.com

Versilia, morto in bici Daniele Faggi: era titolare della ditta dove morì Luana D'OrazioLeggi su Sky TG24 l'articolo Versilia, morto in bici Daniele Faggi: era titolare della ditta dove morì Luana D'Orazio ... tg24.sky.it

Morto in un incidente in bici Daniele Faggi: era l’amministratore dell’azienda in cui morì Luana d’OrazioIeri, domenica 19 luglio, a Massarosa (Lucca) in un incidente in bici è morto Daniele Faggi: aveva 67 anni ed era l'amministratore dell'azienda in cui ... fanpage.it