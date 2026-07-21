Morto in bici in vacanza Era il titolare di Luana

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto in bicicletta durante una vacanza. Era il titolare di un’azienda legata a Luana D’Orazio, la giovane operaia deceduta nel 2021. La madre della vittima ha espresso shock e dolore dopo aver appreso la notizia. La donna ha commentato l’accaduto, sottolineando l’impossibilità di accettare la perdita e il desiderio che nessuno muoia mai. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del decesso o sull’identità della persona coinvolta.

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"Lotto per la vita, perché nessuno muoia mai, perché è giusto così. Quando ho saputo quello che è successo sono rimasta sconvolta. È terribile". E’ una reazione di incredulità mista a un sincero dispiacere quella di Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, la giovane operaia morta il 3 maggio 2021 stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando. La donna è rimasta impietrita di fronte alla notizia del tragico incidente in bicicletta costato la vita a Daniele Faggi, 67 anni di Montemurlo, titolare insieme alla moglie Luana Coppini di quella fabbrica nella quale sua figlia, mamma di un bimbo che all’epoca aveva solo 5 anni, è morta perché al suo macchinario erano stati tolti tutti i dispositivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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