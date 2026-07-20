Un uomo è morto ieri a Massarosa, investito da un’auto mentre pedalava lungo via di Montramito. La vittima, un imprenditore, era in bicicletta quando è stato travolto da una Fiat Panda. La persona deceduta aveva già patteggiato con la moglie una condanna per un decesso avvenuto nella loro azienda. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio. La polizia sta ricostruendo la dinamica.

MASSAROSA (LUCCA) – E’ Daniele Faggi la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri, domenica 19 luglio 2026, a Massarosa lungo la via di Montramito. L’uomo, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta dell’operaia Luana D’Orazio, è stato investito da una Fiat Panda mentre era in sella alla sua bici. Faggi, 67 anni, residente a Montemurlo, si trovava in Versilia nella sua seconda casa. I soccorsi del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma è deceduto sul posto. Il 3 maggio 2021 Luana D’Orazio, 22 anni e mamma di un bambino piccolo, morì stritolata dall’orditoio all’interno dell’orditoio che era stato manomesso per accelerare la produzione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massarosa, morto in bici travolto da auto: la vittima era il titolare di Luana D’Orazio

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