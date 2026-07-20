Il titolare della ditta coinvolta nell’incidente in cui una giovane donna ha perso la vita è morto. La vittima, un uomo di 50 anni, è stato travolto da un’auto mentre si trovava in vacanza in Versilia. L’incidente è avvenuto domenica mattina a Massarosa, quando un ciclista è stato investito da una Fiat Panda condotta da una donna. La vittima era in sella alla bicicletta e l’incidente si è verificato lungo una strada provinciale.

Un ciclista è morto nella mattina di domenica 19 luglio a Massarosa, in provincia di Lucca, dopo lo scontro con una Fiat Panda condotta da una donna di 59 anni residente a Viareggio: la vittima dell'incidente è Daniele Faggi, 67enne imprenditore tessile di Montemurlo (Prato), coinvolto nel procedimento giudiziario per la morte di Luana D'Orazio, giovane operaia che perse la vita sul lavoro, nella ditta di cui Faggi era il titolare. L’uomo, che si trovava in vacanza in Versilia, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Il casco da ciclista che indossava non è stato sufficiente a salvargli la vita. L’incidente è avvenuto lungo la via di Montramito, strada che collega Massarosa e Viareggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Luana D'Orazio, morto il titolare della ditta in cui la 22 enne perse la vita: Daniele Faggi travolto in bici da un'auto, era in vacanza in Versilia

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