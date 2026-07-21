È morto improvvisamente a 50 anni il corrispondente di La7 dagli Stati Uniti. Il giornalista è stato colpito da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha causato dolore nel mondo del giornalismo italiano, che perde un professionista noto per il suo lavoro all’estero. La sua scomparsa è stata annunciata dai colleghi, che hanno espresso cordoglio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Addio al giornalista 50enne colpito da un malore improvviso. Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 dagli Stati Uniti, morto all’età di 50 anni a causa di un malore improvviso. Il giornalista era diventato recentemente noto al grande pubblico per essere stato l’autore dell’ intervista a Donald Trump durante la quale il presidente americano aveva rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere sul rapporto con la premier italiana Giorgia Meloni, dopo l’apparente riavvicinamento avvenuto al G7 di Evian e immortalato da un selfie tra i due leader. Durante quella conversazione, Trump aveva commentato proprio quell’immagine, sostenendo che Meloni lo avrebbe “implorato” di parlare con lei. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morto Daniele Compatangelo, il giornalismo italiano perde il corrispondente La7 dagli Stati Uniti

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