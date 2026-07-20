Il corpo di Daniele Compatangelo è stato scoperto in un appartamento a Washington. Il giornalista piemontese, di 50 anni, lavorava come corrispondente dalla Casa Bianca per un’emittente italiana e ricopriva anche la carica di presidente di un’associazione di corrispondenti stranieri. La polizia ha trovato il suo cadavere senza segni di violenza visibili. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte.

È stato trovato morto in casa a Washington il giornalista Daniele Compatangelo. Piemontese, 50 anni, era corrispondente dalla Casa Bianca per La7 e presidente della White House Foreign Correspondents Association WHFCA. Secondo quanto apprende LaPresse, nell’abitazione la polizia non ha trovato segni di effrazione e non c’erano segni di violenza sul corpo. Il nome di Compatangelo era rimbalzato in particolare sulla stampa dopo l’intervista telefonica che aveva realizzato al presidente Usa Donald Trump, che la trasmissione ‘L’Aria che tira’ aveva mandato in onda il 19 giugno. In quella telefonata, avvenuta poco dopo il summit del G7 in Francia, Trump aveva detto al giornalista: Giorgia Meloni “probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, morto il corrispondente di La7 Daniele Compatangelo

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