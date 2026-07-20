È morto Daniele Compatangelo corrispondente La7 a Washington

È morto Daniele Compatangelo, giornalista di La7 e corrispondente da Washington. È stato protagonista di un’intervista telefonica a Donald Trump, che ha suscitato polemiche con la premier italiana dopo un servizio trasmesso a 'L’aria che tira'.

È morto Daniele Compatangelo, il giornalista de La7 corrispondente da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio a 'L'aria che tira'. È scomparso improvvisamente a causa di un malore, conferma la madre all'ANSA. Nato a Savona e cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, e curato uffici stampa di primo piano. In particolare aveva seguito ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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