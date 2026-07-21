Un uomo di 42 anni è morto domenica mattina durante un controllo della polizia al Pilastro a Bologna. Era stato ammanettato e aveva cinque precedenti penali, tutti risalenti a circa vent'anni fa, tra cui condanne per droga e evasione dai domiciliari. Dal 2006, i precedenti erano stati cancellati dall'indulto. La polizia ha riferito che l'uomo è deceduto sul posto, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Nel passato di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica mattina al Pilastro durante un controllo della polizia, ci sono cinque precedenti penali, tutti però risalenti a poco meno di vent'anni fa, condonati dall'indulto. Stando al certificato del casellario giudiziale infatti, nel 2005, fu condannato in via definitiva a quattro anni e due mesi e 12.400 euro di multa per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A processo arrivò dopo essere stato coinvolto in un'importante indagine della Direzione distrettuale antimafia di Bologna e della Squadra Mobile per traffico di droga tra il 2002 e il 2003. Risultano inoltre tre procedimenti per evasione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Morto ammanettato dalla polizia a Bologna, i precedenti penali di Fakir: «Le condanne per droga e l'evasione dai domiciliari, poi dal 2006 l'indulto»

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UOMO MUORE DURANTE UN INTERVENTO DELLA POLIZIA A BOLOGNA, APERTA UN'INCHIESTA: DISPOSTA L'AUTOPSIA

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