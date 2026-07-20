Morto ammanettato dalla polizia a Bologna le notizie in diretta | Il garante dei detenuti | Non recepite le richieste di aiuto di Abderrahim Fakir

Un uomo è morto ammanettato a terra durante un intervento di polizia a Bologna. Un video diffuso online mostra le sue ripetute richieste di aiuto, che non sono state ascoltate dagli agenti né dai sanitari presenti. Il garante dei detenuti ha commentato che le richieste di soccorso non sono state recepite, evidenziando la gravità della situazione. La vicenda è sotto indagine.

«Le immagini del video che circola in rete sono di enorme impatto, emergendo le reiterate (e strazianti) richieste di aiuto dell'uomo immobilizzato a terra, non recepite dagli operatori di Polizia sopra di lui, né dagli operatori sanitari presenti sulla scena». Dal video, inoltre, «sembra poi di percepire che decorra un apprezzabile lasso temporale prima che gli operatori presenti, compresi i sanitari, si rendano conto che l'uomo ha smesso di respirare». Con queste parole il Garante dei detenuti del Comune di Bologna, Antonio Ianniello, commenta quanto accaduto ieri nel rione Pilastro, dove il 42enne Abderrahim Fakir è morto mentre due agenti di Polizia lo tenevano immobilizzato a terra. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Muore durante un fermo della polizia a Bologna, il caso di Abderrahim Fakir | The Essential

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#Bologna Un uomo è morto mentre gli agenti lo avevano ammanettato e bloccato a terra. In un video, Abderrahim Fakir, urlava Aiuto, basta, vicini gli operatori del 118. Aperta un’inchiesta dalla Procura. I familiari Vogliamo la verità. x.com

A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia In un video lo si vede a terra gridare e chiedere aiuto, mentre due agenti lo bloccano standogli a cavalcioni sulla schiena reddit

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