Il padre di un giovane morto durante un fermo di polizia a Bologna ha commentato il video che mostra il decesso, affermando che il loro dolore non ha avuto riscontro. La vittima, un uomo di 42 anni, è deceduta domenica mentre era ammanettata. Guido Magherini ha espresso rabbia e rassegnazione dopo aver visto le immagini. La sua famiglia ha commentato che il dolore subito non ha prodotto alcun risultato.

Firenze, 21 luglio 2026 – Rabbia e rassegnazione. È ciò che ha provato Guido Magherini guardando il video che testimonia la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Ha ripensato a quanto accaduto al figlio Riccardo, morto a Firenze la notte del 3 marzo 2014 per arresto cardiocircolatorio dopo essere stato immobilizzato a terra dai carabinieri 13 minuti; e ha ripensato al dolore e alla fatica con cui la sua famiglia si è misurata per oltre dodici anni di battaglie legali (terminate lo scorso maggio con la condanna della Cedu allo Stato italiano per il mancato rispetto del diritto alla vita). Guido Magherini, padre di Riccardo, all'udienza di stamani del Gup di Firenze che ha rinviato a giudizio 4 carabinieri e 3 volontari della Cri accusati di omicidio colposo - Firenze, 3 febbraio 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Morto ammanettato a Bologna, il padre di Magherini: “Il nostro dolore non è servito a nulla”

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