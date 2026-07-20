Morto durante il fermo a Bologna il padre di Magherini | Immagini che ti fanno tornare indietro

Notizia in breve

Durante un fermo di polizia a Bologna, un uomo è morto mentre era a terra. La famiglia dell’uomo deceduto ha commentato le immagini diffuse, descrivendole come “immagini che ti fanno tornare indietro”. Guido Magherini, padre di un’altra vittima, ha espresso il suo dolore per la scena mostrata. Le immagini sono state rese pubbliche e hanno suscitato reazioni di preoccupazione e richieste di chiarimenti.