Morto durante il fermo a Bologna il padre di Magherini | Immagini che ti fanno tornare indietro

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un fermo di polizia a Bologna, un uomo è morto mentre era a terra. La famiglia dell’uomo deceduto ha commentato le immagini diffuse, descrivendole come “immagini che ti fanno tornare indietro”. Guido Magherini, padre di un’altra vittima, ha espresso il suo dolore per la scena mostrata. Le immagini sono state rese pubbliche e hanno suscitato reazioni di preoccupazione e richieste di chiarimenti.

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Firenze, 20 luglio 2026 – Le immagini di Abderrahim Fakir immobilizzato a terra durante un fermo di polizia a Bologna riaprono una ferita mai rimarginata per Guido Magherini. Suo figlio Riccardo morì a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, colpito da un arresto cardiocircolatorio dopo essere stato immobilizzato a terra dai carabinieri per 13 minuti. Il video degli ultimi istanti di vita del quarantaduenne morto domenica 19 luglio nel quartiere Pilastro, “ fa male ”, afferma il padre di Magherini. Sono “immagini che ti fanno tornare indietro”. “Il dolore non può essere lo stesso di quando ti tocca personalmente, ma fa rabbia pensare che, dopo 12 anni e una sentenza che condanna l'Italia, siamo sempre a questo punto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Morto durante il fermo a Bologna, il padre di Magherini: “Immagini che ti fanno tornare indietro”
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