morto ammanettato a bologna lancio di bomba carta da manifestanti e carica della polizia a bologna

Durante una manifestazione a Bologna, i manifestanti hanno lanciato una bomba carta in piazza Roosevelt, davanti alla prefettura e alla questura. La polizia, in tenuta antisommossa, ha risposto con cariche, utilizzando idranti e lacrimogeni. Un uomo è stato trovato morto ammanettato in un edificio della città.

Lancio di una bomba carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Alta la tensione durante il sit-in per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato domenica al quartiere Pilastro., La sorella di Fakir sviene - È svenuta proprio mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, le stava porgendo il microfono la sorella di Abderrahim Fakir. La donna, che stava partecipando a un presidio con centinaia di persone per chiedere giustizia, si è sentita male ed è crollata a terra in piazza del Nettuno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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