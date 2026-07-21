Amerigo Sarri, 97 anni, è morto lunedì 20 luglio. Figura di spicco nel ciclismo toscano del secondo dopoguerra, era noto anche come padre di Maurizio Sarri. Si allenava con il campione Bartali.

Amerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, è morto nella serata di lunedì 20 luglio all'età di 97 anni. Amerigo era il padre di Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Amerigo Sarri si avvicinò al ciclismo subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Nel 1946 iniziò a correre nella categoria allievi con la maglia dell'U.S. Figline Valdarno, conquistando nove successi e mettendo in mostra qualità che lo avrebbero presto indicato come una delle più interessanti promesse del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto Amerigo Sarri, padre di Maurizio e ciclista: si allenava con Bartali

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