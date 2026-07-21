Ciclismo | è morto Amerigo Sarri campione toscano del del dopoguerra e padre dell' allenatore Maurizio

Amerigo Sarri, ex ciclista toscano e padre dell’allenatore Maurizio Sarri, è morto lunedì 20 luglio a 97 anni. Figura nota nel ciclismo toscano del secondo dopoguerra, Sarri si è spento nella serata di lunedì. La notizia è stata confermata dai familiari. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Amerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, è morto nella serata di lunedì 20 luglio all'età di 97 anni. Da tempo abitava nel comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. Amerigo era il padre di Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Amerigo Sarri si avvicinò al ciclismo subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Nel 1946 iniziò a correre nella categoria allievi con la maglia dell'U.S. Figline Valdarno, conquistando nove successi e mettendo in mostra qualità che lo avrebbero presto indicato come una delle più interessanti promesse del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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