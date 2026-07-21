Amerigo Sarri, padre dell’allenatore Maurizio Sarri, è morto all’età di 86 anni. Figura nota nel mondo dello sport, aveva mantenuto l’abitudine di andare in bicicletta anche in età avanzata, nonostante i problemi di salute. La notizia è stata comunicata dai familiari. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra appassionati e professionisti del settore. La data e le modalità delle esequie non sono state rese note.

Valdarno, 21 luglio 2026 – Aveva continuato ad andare in bici per anni, anche quando gli acciacchi dell’età avevano iniziato a fare capolino. Amerigo Sarri è morto all’età di 97 anni: era una figura di riferimento per il mondo del ciclismo nel Valdarno e per lo sport in generale, ma era soprattutto il padre di Maurizio Sarri, ex allenatore di Napoli, Juventus, Chelsea e Lazio, attualmente all’Atalanta. Conosciutissimo non soltanto dalle parti di Castelfranco Piandiscò, dove abitava da tempo, ma ormai ben noto in tutta Italia. L’impegno nel ciclismo. Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto Amerigo Sarri, il padre dell’allenatore Maurizio. Il mondo dello sport piange una figura di riferimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ciclismo: è morto Amerigo Sarri, campione toscano del del dopoguerra e padre dell'allenatore MaurizioAmerigo Sarri, ex ciclista toscano e padre dell’allenatore Maurizio Sarri, è morto lunedì 20 luglio a 97 anni.

Leggi anche: Addio ad Amerigo Sarri, padre di Maurizio. Una vita per il ciclismo

È morto Amerigo Sarri, padre di Maurizio: campione di clismo e amico di BartaliAmerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano e figura centrale nel movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, è morto nella ... msn.com

Maurizio Sarri, il papà Amerigo è morto a 97 anni: amico di Bartali, era un gigante del ciclismo toscanoAmerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, è morto nella serata di lunedì 20 ... leggo.it