Amerigo Sarri, padre dell’attuale allenatore di calcio, è morto all’età di 97 anni. Era stato gruista all’Italsider di Bagnoli e ciclista attivo nel dopoguerra, conosciuto nel movimento delle due ruote toscano. Era anche amico di Bartali. Tra le sue esperienze figura il lavoro come operatore nel settore siderurgico e la partecipazione attiva nel ciclismo. La sua scomparsa è avvenuta lunedì sera.

Gruista all’Italsider di Bagnoli, padre di Maurizio, attuale tecnico dell’Atalanta e in passato di Napoli, Juventus e Lazio, Amerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, è morto nella serata di lunedì all’età di 97 anni. Da tempo abitava nel comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. Amerigo era il padre di Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta. Chi era Amerigo Sarri, il papà dell’allenatore Maurizio. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Amerigo Sarri si avvicinò al ciclismo subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Secoloditalia.it - Morto Amerigo Sarri, il papà di mister Maurizio. Gruista all’Italsider di Bagnoli, ciclista amico di Bartali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio ad Amerigo Sarri: è morto il padre del tecnico Maurizio. Ex ciclista e amico di Gino Bartali, aveva 97 anniAmerigo Sarri, ex ciclista e amico di Gino Bartali, è deceduto all’età di 97 anni.

Leggi anche: Morto Amerigo Sarri, padre di Maurizio e ciclista: si allenava con Bartali

Temi più discussi: Gravissimo lutto per Sarri: morto papà Amerigo. Il cordoglio dell'Atalanta; E' morto Amerigo Sarri, campione di ciclismo nel dopoguerra e padre dell'allenatore Maurizio; Morte di Amerigo Sarri: il ricordo delle istituzioni e del mondo dello sport; Lutto per Maurizio Sarri: il messaggio dell'Atalanta al tecnico.

Addio ad Amerigo Sarri: è morto il padre di Maurizio. Amico di Gino Bartali, fu una figura di riferimento del ciclismo nel dopoguerra ilfattoquotidiano.it/2026/07/21/ame… x.com

Lutto per Maurizio Sarri: si è spento il padre Amerigo a 97 anni, volto del ciclismo toscanoL'Atalanta ha espresso le più sentite condoglianze e la vicinanza al suo nuovo allenatore per la tragica perdita attraverso una nota ufficiale ... tuttosport.com

E’ morto Amerigo Sarri, il padre dell’allenatore Maurizio. Il mondo dello sport piange una figura di riferimentoOltre ad essere noto perchè il figlio è uno dei tecnici più importanti d’Italia, aveva dedicato la sua vita al ciclismo ed era conosciutissimo nell’ambiente del Valdarno ... lanazione.it