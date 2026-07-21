Morto a Bologna sparata-Giannini | Anche l’Italia meloniana ha il suo George Floyd

"Così anche l’Italia meloniana ha finalmente il suo George Floyd. A quando grandi manifestazioni in cui si grida 'I can’t breathe'?": così Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, sul suo account X. Il riferimento è a quanto accaduto ieri a Bologna, quartiere Pilastro, dove un uomo di origini marocchine di 43 anni è morto durante un controllo di polizia. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo le segnalazioni dei residenti, che parlavano di una persona "in forte stato di agitazione". Un caso di cui si devono ancora stabilire le responsabilità al termine di tutti gli accertamenti del caso e le indagini della Procura. Per Giannini, però, la notizia e il video che sono usciti nelle scorse ore bastano a mettere questo caso sullo stesso piano di quello di George Floyd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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