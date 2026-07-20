Duecento persone al sit-in | Ucciso come George Floyd E Lepore chiama la piazza | Oggi Bologna sia unita

Oltre duecento persone hanno partecipato a un sit-in in via Svevo, nel quartiere Pilastro, per chiedere giustizia dopo la morte di un uomo di 42 anni durante un intervento di polizia. La manifestazione è stata avviata in risposta alla vicenda, con alcuni partecipanti che hanno paragonato la morte a quella di George Floyd. Il sindaco ha invitato la piazza a rimanere unita, mentre la polizia ha confermato di aver condotto un’indagine sull’episodio.

La mobilitazione della gente del Pilastro è stata immediata. Oltre duecento persone si sono ritrovate in via Svevo, dove Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto al culmine di un intervento di polizia, per chiedere giustizia. Slogan contro la polizia e il gesto di inginocchiarsi con il pugno alzato, ovvero le modalità di protesta del Black Lives Matter, nato dopo la morte di George Floyd a Minneapolis nel 2020. Come dire: quello di Abderrahim è "un assassinio di Stato". In un quartiere già difficile per tante ragioni, i presenti hanno puntato il dito contro le forze dell’ordine e intonato preghiere per il defunto: "Lo hanno ucciso!". Anche il Comitato Popolare Pilastro ha partecipato all’iniziativa della famiglia di Abderrahimm, con la richiesta ad unica voce che: "Vengano accertate le responsabilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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