Morto a Bologna scontri e guerriglia durante la protesta | 11 feriti

Durante una manifestazione a Bologna lunedì 20 luglio 2026, sono rimasti feriti almeno 11 persone, tra cui agenti e manifestanti. La protesta si è svolta per chiedere verità sulla morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento delle forze dell’ordine. La manifestazione è degenerata in scontri e guerriglia, con lancio di oggetti e tensioni tra partecipanti e polizia. La situazione è rimasta tesa per tutta la giornata.

È di almeno 11 feriti, tra poliziotti e manifestanti, il bilancio della protesta che si è tenuta lunedì 20 luglio 2026 a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante un intervento della Polizia. La manifestazione, nata pacificamente, è degenerata in ore di tensione con lanci di bombe carta, auto date in fiamme, cassonetti divelti e atti vandalici. Un agente e un civile sono stati portati in ospedale, e il 118 ha soccorso sul posto altri cinque agenti e quattro civili. Ma il dato potrebbe cambiare. Il Coisp, sindacato di Polizia, parla infatti di 56 agenti feriti di cui 15 del reparto mobile di Padova, 26 di quello di Firenze e 15 di quello di Bologna, con prognosi fino a 15 giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Morte Abderrahim Fakir a Bologna: guerriglia in centro e 11 feriti, 6 indagati

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