Un uomo di 42 anni è morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro a Bologna. La famiglia sarà assistita dall’avvocato Fabio Anselmo, che ha dichiarato che non ci saranno indagini della polizia sulla vicenda. La morte è avvenuta domenica, mentre l’uomo era sotto controllo delle forze dell’ordine. La dinamica esatta dell’episodio non è stata resa nota.

Sarà l’avvocato Fabio Anselmo ad assistere i familiari di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica dopo un intervento della polizia nel quartiere Pilastro, a Bologna. Il legale ferrarese è noto per aver seguito le vicende giudiziarie legate alle morti di Federico Aldrovandi, deceduto nella città estense durante un controllo di polizia, Stefano Cucchi, ucciso mentre era sottoposto a custodia cautelare a Roma e Riccardo Magherini, stroncato a Firenze dopo essere stato bloccato a terra dai carabinieri. "Ho accettato l’incarico di avvocato della famiglia Fakir dai suoi parenti – ha dichiarato Anselmo –. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto con Magherini e Aldrovandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Morto a Bologna durante il controllo. Anselmo difenderà i familiari: "Tragedia, non indaghi la polizia"

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