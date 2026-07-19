Un uomo di 43 anni è morto mentre era ammanettato durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio. La chiamata era partita da residenti preoccupati per le sue escandescenze. La polizia ha fermato l’uomo, ma successivamente è deceduto. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte. La vicenda è al centro di indagini in corso.

Una tragedia ha scosso il quartiere Pilastro, a Bologna, nel pomeriggio di domenica 19 luglio. Un 43enne, Abderrahim Fakir, è morto mentre si trovava ammanettato durante un intervento della polizia, chiamata da alcuni residenti preoccupati perché l’uomo stava dando in escandescenze. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. I parenti hanno riferito che Fakir soffriva di problemi di salute. Ammanettato durante un controllo a Bologna, morto 43enne Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo le prime indiscrezioni pubblicate da Repubblica e Ansa, nel primo pomeriggio di domenica 19 luglio la polizia è intervenuta in via Svevo, allertata da alcuni residenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Abderrahim Fakir morto ammanettato a Bologna durante un controllo, disposta l'autopsia per il 43enne

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BOLOGNA, un uomo AMMANETTATO è morto durante lintervento della POLIZIA

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