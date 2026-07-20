La polizia ha trovato il 43enne di origine marocchina morto a terra con le manette ai polsi durante un intervento nel quartiere Pilastro. La procura e l’Ausl hanno aperto due inchieste per stabilire le cause del decesso. Sono in corso accertamenti sull’intera vicenda, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui risultati. La morte è avvenuta mentre l’uomo era ammanettato e a terra, durante il controllo delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Procura e Asl avviano accertamenti per chiarire le cause del decesso. Sono due le inchieste aperte per fare piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro. Oltre all’indagine della Procura di Bologna, anche l’ Azienda sanitaria locale ha disposto un approfondimento interno, poiché sul posto erano presenti anche gli operatori del 118. Gli investigatori analizzeranno tutti gli elementi disponibili, comprese le registrazioni delle bodycam degli agenti, il video realizzato da un residente e gli altri materiali utili alla ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Morto ammanettato a terra a Bologna: doppia indagine sulla tragedia durante l’intervento della polizia

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