Morto a 90 anni Francesco Massaro era il regista di Al bar dello sport con Lino Banfi e Jerry Calà

È deceduto all’età di 90 anni il regista e sceneggiatore Francesco Massaro, noto per aver diretto il film “Al bar dello sport” con Lino Banfi e Jerry Calà. Tra le sue opere, figura anche la miniserie tv “Pronto soccorso”, interpretata da Ferruccio Amendola. Massaro ha lavorato sia nel cinema che in televisione, firmando diverse produzioni.

È morto all'età di 90 anni Francesco Massaro, regista e sceneggiatore che ha firmato diverse produzioni tra cinema e tv. Ha diretto Lino Banfi e Jerry Calà nel Al bar dello Sport e Ferruccio Amendola in Pronto Soccorso, miniserie in tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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