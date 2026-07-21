Il regista e sceneggiatore Francesco Massaro, noto per aver portato al cinema le scommesse clandestine con il film ‘Al bar dello sport’, è morto a 90 anni. La sua carriera ha incluso la scrittura di soggetti e la regia di numerosi film e serie televisive. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. La sua opera più riconosciuta è stata quella di rappresentare temi legati al mondo dello sport e delle scommesse illegalmente praticate.

Roma, 21 luglio 2026 - E’ scomparsa una grande firma del mondo del cinema: a 90 anni è morto il regista, soggettista e sceneggiatore Francesco Massaro. Il mondo del cinema gli deve la regiaa di diversi film di successo, ma anche di alcune fiction televisive molto note. Padovano di nascita, ma romano d’adozione, Francesco Massaro ha dato il via alla propria carriera cinematografica come assistente alla regia nientemeno che di Luchino Visconti prima e aiuto regista di Pietro Germi, Dino Risi, Marco Vicario, Eduardo De Filippo e Lucio Fulci poi. Fra le sue collaborazioni ce n’è anche una con Ugo Tognazzi. Il suo debutto alla regia arriva proprio con Ugo Tognazzi nel film ‘Il generale dorme in piedi’ del 1972, di cui era protagonista anche Mariangela Melato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Francesco Massaro: portò al cinema le scommesse clandestine con ‘Al bar dello sport’

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