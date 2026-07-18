È indagato per omicidio colposo il titolare del "calciometro", la struttura presso il luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti e la procura ha deciso di nominare anche un consulente per effettuare accertamenti tecnici., Il titolare del "calciometro", una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone, è indagato. L'uomo, difeso dall'avvocato Wilmer Perga, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Savona. Un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che sarà effettuata martedì. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morto al luna park a Spotorno, indagato il titolare del "calciometro"

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Alessio morto a 15 anni, indagato il titolare del 'Calciometro'

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