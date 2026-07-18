morto al luna park di spotorno folgorato da scarica elettrica indagato il titolare del calciometro

Un quindicenne è morto folgorato al Luna Park di Spotorno. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il titolare del “calciometro”, la giostra per misurare la potenza del calcio. Inizialmente si ipotizzava un omicidio colposo a carico di ignoti, ora invece si indaga specificamente sul proprietario dell’attrezzatura. La vittima è rimasta vittima di una scarica elettrica durante l’utilizzo della giostra.

Da omicidio colposo a carico di ignoti a un indagato per il caso del quindicenne morto folgorato al Luna Park di Spotorno. Il titolare del “calciometro”, la giostra per misurare la potenza del calcio sferrato a un pallone, è stato indagato. Si tratta di un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell’autopsia del giovane Alessio Coletti. Per l’indagine è stato nominato un tecnico, un ingegnere elettromagnetico dell’Università di Torino che dovrà esaminare l’impianto elettrico. Morte di Alessio Coletti, c'è un indagato Cosa è successo al Luna Park? L'ipotesi dell'acqua Morte di Alessio Coletti, c’è un indagato Inizialmente, le indagini per la morte di Alessio Coletti, il quindicenne folgorato dal pungiball, erano iniziate con l’accusa di omicidio colposo a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Alessio morto a 15 anni, indagato il titolare del 'Calciometro'

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